Rodrigo César valoriza goleada do Vitória-ES na Copa Espírito Santo Equipe fez 8 a 1 no Aster e agora enfrenta o Vilavelhense

Após aplicar na última rodada a maior goleada da competição sobre o Aster, por 8 a 1, o Vitória-ES vai extremamente motivado para a partida de domingo contra o Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo. Satisfeito com a atuação da equipe, o técnico Rodrigo César elogiou o desempenho dos atletas.





– Foram todos muito aplicados e cumpriram à risca o que foi instruído durante os treinos. De fato, tivemos um ótimo rendimento e ele servirá de exemplo como o que desejamos para o time.

Esse será o primeiro jogo do Vitória na fase inicial do torneio estadual. Em segundo no grupo B, o time treinado por Rodrigo assumirá a liderança da chave caso vença, já que o líder folgará na rodada. O comandante destaca a relevância de se estar no topo.

– Psicologicamente é sempre positivo. Os jogadores entram nas partidas mais seguros, confiantes e isso é importante. Sem falar é claro, das vantagens nas fases seguintes.

