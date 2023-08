Rodrigo Carelli promete volta de participantes em ‘A Fazenda 15’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2023 - 4:34 Compartilhe

Um dos reality shows de maior sucesso da Record TV, “A Fazenda” está prestes a estrear sua 15ª temporada, e alguns spoilers já foram dados pelo diretor Rodrigo Carelli.

Durante a live “Aquecendo o Feno”, que aconteceu nesta quarta-feira, 23, Carelli revelou que peões de outras temporadas ganharão espaço na nova temporada — mas seus papéis não foram revelados ao público.

“Como vai acontecer eu não posso contar ainda, é só quando começar. Mas isso faz parte de um pacote de uma temporada especial de 15 anos”, contou.

Além disso, o diretor revelou que a chegada dos participantes à sede do programa será feita “à moda antiga” — com carros e, possivelmente, helicópteros. Ele também anunciou que a temporada terá provas clássicas do reality.

🚨Carelli acabou de confirmar que as entradas dos participantes esse ano será na mesma linha das antigas edições raízes! #AFazenda15 pic.twitter.com/LYlyGcj1SF — Cereja Negra 🍒 (@blogcerejanegra) August 23, 2023

A atração tem pré-estreia marcada para o dia 18 de setembro, na Record TV.

