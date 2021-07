Rodrigo Caio volta a ser poupado e aumenta lista de desfalques do Flamengo contra a Chapecoense Zagueiro será preservado para o confronto com o Defensa y Justicia, quarta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores

O Flamengo tem mais um desfalque para enfrentar a Chapecoense, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o zagueiro será poupado pela comissão técnica visando o duelo da próxima quarta-feira contra o Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Libertadores.

Esta seria a terceira vez que Rodrigo Caio é preservado de uma partida por precaução médica. A última foi há duas semanas, em 27 de junho, na partida contra o Juventude, em Caxias do Sul. Antes, o defensor já havia sido poupado contra a LDU, pela fase de grupos da Libertadores, em 19 de maio.

Rodrigo Caio se junta a Bruno Henrique, Diego e João Gomes na lista de desfalques certos do Flamengo contra a Chapecoense. Os dois primeiros estão em processo de recuperação de lesão, enquanto o jovem volante cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O Flamengo só confirmará a lista de relacionados na manhã de domingo, poucas horas antes da partida. Esse procedimento foi adotado porque o clube aguarda a final da Copa América neste sábado para saber se poderá contar com os retornos de Everton Ribeiro e Gabigol. A possibilidade depende da quantidade de minutos que os atletas estarão em campo na decisão contra a Argentina.

Com 12 pontos e dois jogos a menos, o Flamengo ocupa a décima primeira posição na tabela do Campeonato Brasileiro. A partida contra a Chapecoense será às 18h15 (de Brasília) deste domingo, no Maracanã, e contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.

