Rodrigo Caio vibra com renovação de Diego Alves com o Flamengo: ‘Representa muito para nós’ Zagueiro concedeu entrevista coletiva no CT do Ninho do Urubu, nesta sexta-feira

Em meio às tratativas entre Flamengo e Diego Alves, o elenco rubro-negro deixou claro que contava com a permanência do goleiro, um dos capitães e líderes do vestiário. Nesta sexta-feira, em entrevista no Ninho do Urubu, o zagueiro Rodrigo Caio vibrou com o acerto pela renovação do contrato do experiente e multicampeão goleiro, que seguirá no clube até o fim de 2021.

– Não conversamos ainda, mas fiquei sabendo pelas notícias. Ficamos felizes. Jogador importante para o grupo, é um líder que representa muito para nós, atletas, e para a instituição. Feliz de poder contar com ele, que possa seguir nos ajudando e dando alegria à Nação – disse Rodrigo Caio, antes do treino no CT.

A negociação entre Diego Alves e Flamengo – cujo vínculo atual se encerra em 31 de dezembro – se arrastou por meses, período no qual esteve próximo de um “final feliz” – como sacramentado em reunião nesta quinta, entre Marcos Braz, Bruno Spindel, o próprio Diego Alves e o empresário Eduardo Maluf – e também do desfecho negativo, como, após o goleiro aceitar uma proposta do departamento de futebol, o acordo foi barrado pelo departamento financeiro.

Desde 2017 na Gávea, Diego Alves já conquistou os títulos de dois Estaduais, Brasileirão, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. São 158 jogos do camisa 1 pelo Flamengo, com 92 vitórias, 36 empates e 20 derrotas.

