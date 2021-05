Rodrigo Caio recebe homenagem pelas 100 partidas pelo Flamengo Zagueiro alcançou marca na última quinta-feira, contra o Vélez Sarsfield, na Libertadores

Antes da bola rolar para Flamengo e Palmeiras no Maracanã, neste domingo, o zagueiro Rodrigo Caio recebeu as devidas homenagens pelos 100 jogos pelo Rubro-Negro. O camisa 3 alcançou a marca na última quinta-feira, no empate sem gols com o Vélez Sarsfield (ARG), na fase de grupos da Copa Libertadores.

O atleta recebeu uma camisa especial das mãos do diretor Bruno Spindel, do vice-presidente de futebol Marcos Braz e do presidente Rodolfo Landim.

Em 100 jogos de Rodrigo Caio com o Manto, o Fla soma 65 vitórias, 22 empates e 13 derrotas. O zagueiro tem cinco gols e conquistou o Tri do Carioca, o Bi do Brasileirão e da Supercopa do Brasil, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana.

