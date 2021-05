Rodrigo Caio completará 100 jogos pelo Flamengo contra o Vélez: ‘Desde o meu primeiro dia, me senti em casa’ Parte importante do grupo que coleciona títulos desde 2019, o zagueiro alcançará a marca nesta quinta-feira, contra o Vélez Sarsfield, em partida pela fase de grupos da Libertadores

Depois de Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson, será a vez de Rodrigo Caio alcançar a marca de 100 jogos pelo Flamengo nesta quinta. O zagueiro, titular importante na série de títulos conquistados desde 2019, ano de sua chegada e dos demais atletas citados, celebrará o feito contra o Vélez Sarsfield (ARG), no Maracanã, às 21h. A partida tem transmissão em tempo real do L!.

Já são nove títulos de Rodrigo Caio vestindo o Manto, clube que o zagueiro sente-se em casa desde que chegou ao Ninho do Urubu, em janeiro de 2019.

– Me sinto muito feliz e honrado por representar esse clube gigantesco e ainda mais por poder atingir a marca de 100 jogos com o manto. Desde o meu primeiro dia aqui, me senti em casa e sempre senti uma energia surreal, que, como já falei em outras oportunidades, me fez ter certeza de que escreveria uma linda história no clube. E não foi diferente. Nesse período, foram muitas conquistas e momentos maravilhosos, que vivi de forma intensa e sempre com o desejo de conquistar mais e mais – afirmou o zagueiro de 27 anos.

Recuperado de lesões e problemas físicos, agravados por sua participação na reta final do Brasileirão de 2020, o zagueiro está de volta à disposição de Ceni. Na atual temporada, já levantou os troféus da Supercopa do Brasil, batendo o pênalti decisivo contra o Palmeiras, e o do Carioca, no Fla-Flu do último sábado.

A busca pelo Bi da Libertadores é outro objetivo de 2021, e uma vitória sobre o Vélez, nesta quinta, pode colocar o Flamengo entre os primeiros classificados gerais da fase de grupos da Copa, como ressaltou o camisa 3 do Rubro-Negro.

– O começo de temporada tem sido espetacular. Sem dúvidas, a gente almeja muito mais. Depois do Carioca, que é um título bem importante, temos um jogo importantíssimo na Libertadores. Precisamos entrar com foco para assegurarmos o primeiro lugar do grupo. E estamos nos preparando para isso.

Nos 99 jogos já realizados com o Manto, Rodrigo Caio foi titular em 97 e soma 65 vitórias, 21 empates em 13 derrotas, um aproveitamento de 72,72% dos pontos em disputa. O zagueiro tem cinco gols pelo Flamengo até o momento.

