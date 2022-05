Rodrigo Caio celebra vitória do Flamengo e momento ‘saudável e sem dores’ Zagueiro comemora o 5º jogo na temporada e afirma que a cada dia está próximo do melhor nível

Além da vitória do Flamengo no clássico com o Fluminense, por 2 a 1, o zagueiro Rodrigo Caio celebrou o fato de estar livre das lesões que o afastaram dos gramados nos primeiros meses da temporada. O jogador revelou que ainda não está na melhor das condições, mas destacou o fato de não sentir mais dores.





– Ainda não estou 100% no meu nível. Eu só vou adquirir jogando, para me sentir completo em todos os quesitos, técnico, tático e físico. A gente sabe que precisa desse tempo. Venho me sentindo bem, saudável, sem dores e tenho certeza que com o ritmo de jogos, eu vou conseguir adquirir a melhor forma e ajudar o Flamengo, que é o mais importante.

Sobre o Fla-Flu, Rodrigo Caio elogiou o Fluminense que impôs muita dificuldade ao Flamengo, mas destacou a ótima partida do goleiro Hugo para sair com os três pontos do Maracanã.

– Primeiro a gente tem que dar os méritos para o Fluminense, eles tiveram um volume muito forte no segundo tempo. A gente não conseguiu ter a bola e isso nos deu uma dificuldade muito grande. Com isso eles criaram as melhores oportunidades. Tivemos uma noite iluminada do nosso goleiro para que a gente pudesse sair de campo com a vitória – afirmou Rodrigo Caio, que completou.

– A equipe sai desse jogo muito fortalecida, pela vitória, pela entrega de todos, pela redenção de jogadores que foram criticados e pelo apoio da nossa torcida e que possamos todos seguir nessa caminhada, remando para o mesmo lado que quem tem a ganhar é o Flamengo.

O Flamengo terá a semana cheia para treinamentos, já que volta a jogar apenas no próximo domingo, contra o Fortaleza, no Maracanã. Com 12 pontos, o Rubro-Negro ocupa a 8ª posição da tabela de classificação.

