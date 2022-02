Rodrigo Caio atualiza processo de recuperação no Flamengo: ‘Força e esperança que tudo vai dar certo’ Em vídeo postado nas redes sociais, zagueiro avisou aos seus seguidores que compartilhará semanalmente a sua situação física

Assolado por diversas lesões nos últimos meses, Rodrigo Caio não escondeu a dificuldade encontrada durante o processo de recuperação de uma infecção causada após cirurgia (artroscopia) no joelho direito, em meados de dezembro. Em seu Instagram, nesta sexta-feira, o zagueiro do Flamengo reforçou a sua “força e esperança” no tratamento.

– Fala, pessoal, mais um período de fisioterapia. Com força e esperança que tudo vai dar certo. Toda semana vou postar vídeos do meu tratamento, para que vocês possam acompanhar e ver a minha evolução no dia a dia. Difícil sempre é quando você machuca, mas a esperança e a força dentro de nós prevalece. Vamos com tudo! – postou Rodrigo Caio.

Rodrigo Caio ficou internado do dia 2 a 15 de janeiro, quando passou por tratamento com antibiótico de forma venosa. Ele não pôde se reapresentar com o restante do elenco no dia 10, e, desde então, segue sem prazo para treinar em campo – tem feito trabalhos internos, com fisioterapeutas do Fla, visando o fortalecimento da perna direita.

Parte do elenco do Fla chegou a visitar Rodrigo Caio no hospital (Foto: Reprodução / Instagram Diego Ribas)

Chefe do departamento médico do Flamengo, o Dr. Márcio Tannure já havia comentado sobre o trabalho em prol do “retorno gradual”:

– Não nos preocupamos com prazo, mas que ele cumpra etapas. Primeiro com fisioterapia com retorno gradual para fortalecimento muscular e depois a transição no campo para após todo esse processo treinar com todo o elenco.

Sem Rodrigo Caio, o Flamengo, agora, volta a campo para o clássico contra o Fluminense, a ser realizado às 16h deste domingo, no Nilton Santos, pela 4ª rodada do Carioca. O LANCE! acompanha o jogo em Tempo Real.

