Rodrigo Caetano pede ‘bom senso’ para CBF sobre convocação de Guilherme Arana para a Olimpíada

O diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, pediu “bom senso” à CBF sobre a convocação do lateral-esquerdo Guilherme Arana para os Jogos Olímpicos de Tóquio, entre julho e agosto.O dirigente sabe que Arana, uma das principais peças do time atleticano poderá ficar mais de um mês longe da equipe.

Todavia, Caetano afirmou que não irá impedir a ida de Arana à Olimpíada se esse for o desejo do jogador. Outra questão abordada pelo diretor foi a defesa do goleiro Everson, que vem sendo criticado pelas últimas atuações. Rodrigo diz que são injustas as críticas e que o jogador é um dos melhores do país na posição. Confira nosvídeos da matéria as considerações do diretor do Galo.

Caetano também defendeu o goleiro Everson das críticas: ‘um dos melhores do país’-(Pedro Souza/Atlético-MG)

