Rodrigo Caetano fala sobre papo com Mattos e que início de gestão será para ‘atrapalhar o mínimo possível’

Rodrigo Caetano chegou ao Atlético-MG para assumir a diretoria de futebol do clube, após a demissão de Alexandre Mattos. O novo executivo do Galo contou sobre a conversas que teve com o ex-diretor antes do acerto com os mineiros e que o começo do seu trabalho no alvinegro será para intervir o mínimo possível, evitando atrapalhar o andamento da equipe nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Confira no vídeo acima a fala do diretor de futebol do time atleticano.

Caetano quer uma gestão à “mineira”, de forma discreta, sem interferir muito no dia a dia do time-(Bruno Cantini/Atlético-MG/Agência Galo)

