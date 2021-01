Rodrigo Caetano diz que fará contratações pontuais e que terá parceria com Sampaoli no Galo

O Atlético-MG apresentou oficialmente seu novo diretor de futebol, o executivo Rodrigo Caetano. Ele assinou contrato com o alvinegro por duas temporadas e terá a missão de manter o time em alto nível, além de buscar reforços para o Galo, dentro da necessidade apresentadas por Jorge Sampaoli.

Em relação ao treinador argentino, Caetano disse que ele se parece muito com Eduardo Coudet, com quem trabalhou no Internacional, e que quer fazer uma parceria com o treinador alvinegro. Confira nos vídeos da matéria, o que o novo homem forte do futebol atleticano pensa e quer fazer no clube mineiro.

Caetano promete parceria com Sampaoli e disse que ele e Coudet, com quem trabalhou no Internacional, são muitos parecidos-(Bruno Cantini/Atlético-MG)

