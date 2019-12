Rodrigo Caetano diz não ter recebido proposta para substituir Mattos no Palmeiras

O diretor executivo do Internacional, Rodrigo Caetano, disse nesta quarta-feira que não recebeu uma proposta do Palmeiras para ser o substituto de Alexandre Mattos, demitido no último domingo. O dirigente evitou se manifestar sobre o interesse do clube alviverde.

“Sempre que um profissional tem um nome, mesmo que seja especulado, em outro grande clube, como é o caso do Palmeiras, mostra o reconhecimento do trabalho que não foi de ontem, no meu caso são praticamente 17 anos nessa função. Mas meu compromisso segue com o Inter, com os objetivos ainda em 2019, e só vou poder me manifestar se tiver convite e não apenas especulação”, afirmou.

Ao ser questionado novamente sobre o interesse do Palmeiras, Rodrigo Caetano reforçou o discurso de compromisso com o Internacional e falou que o foco é a classificação direta para a fase de grupos da próxima Copa Libertadores. “Não posso me manifestar sobre algo que não existe, vou ficar falando em tese, e isso não falo. Tenho compromisso com o Internacional, e o foco será a confirmação de uma vaga na Libertadores”, afirmou.

Após o duelo entre São Paulo e Internacional, no Morumbi, Rodrigo Caetano permanecerá em São Paulo. Segundo ele, porém, não será para conversar com o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte.

“Tenho compromisso em Ribeirão Preto, atendendo a um convite do presidente da FPF (Reinaldo Carneiro Bastos) e do Mauro Silva (vice da FPF). Será um encontro entre presidentes da A3 e da A2. Eu permaneço durante o dia e retorno à noite. Nada marcado com outro clube. Se eu tivesse algo, o presidente do Inter saberia”, disse.

Além de Rodrigo Caetano, o Palmeiras avalia a contratação de Diego Cerri, do Bahia. O clube alviverde demitiu Alexandre Mattos e o técnico Mano Menezes após a derrota para o Flamengo, no último domingo, no Allianz Parque.