Rodrigo Caetano avalia diretor da base antes de tomar uma decisão Júnior Chávare está no clube desde 2019 e seu cargo não está garantido no clube com a mudança de diretoria

O novo diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, já está tomando medidas para ajustar o departamento no Galo. E, uma das situações que Caetano terá de resolver é no comando das categorias de base.

A permanência de Júnior Chávare é incerta. Caetano já teve contato com Chávare e tentou passar tranquilidade para o atual diretor da base alvinegra.

A mudança do comando na base pode ocorrer por um desejo da nova diretoria, que prometeu mudar o departamento de futebol. Todavia, com os bons resultados da temporada, finalista do Brasileiro sub-20 e semifinalista da Copa do Brasil, o setor de Chávare tem “entregado” e colocado bons jogadores na vitrine como o lateral Talison e o atacante Guilherme Santos.

– Nossa equipe sub-20 está na final (do Brasileiro), minha conversa com o Júnior Chávare foi muito breve, no sentido de dar tranquilidade de ter condição de ganhar o título. Mas a avaliação de como será o trabalho, primeiro vamos fazer o diagnóstico e apresentar um plano e pensar numa temporada que se inicia em fevereiro/março também para as categorias de base – disse o diretor de futebol, à Rádio 98FM.

O atual diretor da base atleticana foi contratado pelo Atlético-MG em 2019, quando Rui Costa era diretor de futebol. Desde então, tem focado suas ações na mudança de política na captação de atletas, gerando atletas que já são utilizados pelo time profissional, comandado por Sampaoli.

– Vamos discutir muito. São muitas as informações. Até por coerência e responsabilidade, absorvo informações para depois montar um plano para ser aprovado pelo presidente. Estou falando como filosofia. A integração é facilitada. Alguns clubes em que passei, tínhamos dificuldade de a base não ser no mesmo local do profissional. Aqui (no Atlético) tem essa facilidade. Iremos estabelecer reuniões semanais com a base, o executivo precisa saber de tudo e buscar qualificação – completou Rodrigo Caetano.

