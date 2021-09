Rodrigo Bocardi tira sarro de palpites do ‘Masked Singer’

Rodrigo Bocardi tirou sarro dos telespectadores que acreditaram que ele era a pessoa por trás da fantasia de Astronauta no “The Masked Singer Brasil”. Após a revelação de que o mascarado era Sérgio Loroza, o apresentador brincou com os repórteres e internautas que ficaram decepcionados. “Eu não era o Astronauta”, reforçou ele.

“Agradeço toda a lembrança daqueles que me indicaram como Astronauta. Mas não era eu”, disse o âncora, após ler alguns recados de internautas. Cinthia Toledo entrou na brincadeira e confessou que também gostaria que Bocardi estivesse por trás da máscara.

Os palpites começaram por causa do tamanho da cabeça da fantasia. “Olha, Serjão Loroza que me perdoe, a cabeça eu reconheço, mas a barriga… Essa barriga, eu não tenho, não”, brincou o apresentador, pouco antes de chamar a reportagem de André Modesto, que também quis entrar no assunto.

“Você já viu ele cantando por aí, Cinthia?”, perguntou o repórter, que estava no link ao vivo. “Nunca ouvi o Rodrigo cantando”, assegurou ela. “Pro seu bem, pra sua sorte”, avisou Bocardi. “Nem no chuveiro?”, insistiu Modesto. “Nem no chuveiro, coitado. A água já está escassa, se eu faço isso, é capaz de sumir de vez”, brincou o âncora.

