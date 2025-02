Rodrigo Bocardi se pronuncia após demissão da Globo por ‘descumprir normas éticas’

O público foi pego de surpresa, na noite da última quinta-feira, 30, com o anúncio da demissão do âncora do jornal “Bom Dia SP” Rodrigo Bocardi por “descumprir normas éticas”. O jornalista era funcionário da emissora há quase 25 anos e havia apresentado o matinal local no dia em que a Globo emitiu comunicado sobre seu desligamento.

Quase 24 horas após, o jornalista fez declaração pública sobre o ocorrido e chamou de “susto” a sua saída da casa e a repercussão na web, cercada de especulações sobre sua demissão.

“E aí, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, sim. Tá tudo bem. Olha só que dia, hein! Não quis deixar passar tanto tempo para dar uma satisfação para vocês depois do grande susto de ontem”, começou ele em vídeo publicado no Feed do instagram.

“Agradecer à TV Globo. 25 anos, um quarto de século. Quanto aprendizado, quanta oportunidade, a gente fez muita coisa, a gente chorou, a gente sorriu, a gente se divertiu, a gente ficou de mal humor, a gente fez tudo isso e o que é principal a gente conseguiu construir essa conexão”, disse ele se referindo ao material que ele comandava.

Tentando manter um ar tranquilo, e até alegre após o ocorrido, e em meio às especulações de que estaria atuando em outros trabalhos enquanto era funcionário da Globo, o que é proibido pela emissora, o jornalista mencionou ter trabalhado com princípios durante os anos de casa.

“Eu quero dizer para vocês que nesse período eu atuei da mesma forma, 25 anos, com os mesmos princípios. Então, é isso que deixa a minha consciência tranquila, bem tranquila”, destacou ele.

Ao final, ele desejou boa sorte à emissora onde trabalhou por tanto tempo.

“Que continue sendo a potência que sempre foi”, disse.

O “Bom Dia SP”, assim como a Globo anunciou juntamente com a demissão de Bocardi, foi apresentado na manhã desta sexta pela jornalista Sabina Simonato.