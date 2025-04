Rodrigo Bocardi reaparece após demissão da Globo e fala sobre voltar à TV

Ex-âncora do “Bom Dia SP” (TV Globo), Rodrigo Bocardi reapareceu nas redes sociais após ser demitido da emissora, há quase dois meses. Nesta quinta-feira, 3, ele contou que mesmo afastado, tem acompanhado as mensagens que recebe de seguidores.

Em vídeo publicado no Feed do Instagram, o jornalista falou sobre seu futuro na TV e garantiu que está pronto para voltar ao trabalho. No dia 30 de janeiro último, Bocardi foi desligado da emissora onde trabalhava havia 25 anos.

“Fala pessoal, tudo bem? Sabe que eu fiquei de olho aí nos comentários de vocês nessas últimas postagens minhas, de tempos atrás. Olha, [tem] vários legais, de muito carinho. Por exemplo, a Teresa Souzinha dizendo que tá com saudade. Aliás, saudade é o que mais a gente fala, né? Saudade grandes por aqui também”, iniciou ele

“A Ana Paula Nicoletti dizendo que tá com saudade do meu mau-humor, veja só (risos). A Kaká de Jesus dizendo que o ‘volta já’ tá demorando. Tem a Maria Florencia também, pedindo para não abandonar ninguém. Olha, isso jamais!”, continuou.

“Peguei esses últimos dias para descansar, dormir até acordar, mas agora tá na hora de trabalhar, hein? E o que fazer?”, disse ele, revelando ter opções para voltar a trabalhar na TV.

“Ir para um estúdio desses assim, bacana, apresentar um jornal? Um programa de entrevistas? Um programa de entretenimento para a gente dar muita risada? Ou nada disso na televisão, fazer um canal na internet? O que fazer, hein? Vocês vão ter que me ajudar. Escolhe aí, vai? Escolhe aí e me ajuda. O Bocardi tá na praça. Um beijo, até já”, finaliza.