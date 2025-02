Rodrigo Bocardi pode assumir jornal matutino do SBT, afirma colunista

Demitido da Globo no final de janeiro, Rodrigo Bocardi pode retornar à televisão nas manhãs do SBT. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do “F5”, a emissora da família Abravanel deseja ter o jornalista em seu escopo para impulsionar a audiência no início da tarde.

De acordo com a apuração do colunista, Bocardi e executivos do SBT teriam tido duas reuniões entre os dias 3 e 4 de fevereiro. A ideia é que o ex-“Bom Dia São Paulo” assuma o horário do final da manhã, às 10h45.

Em nota à imprensa, o SBT afirma não ter informações sobre novas negociações na emissora.

Rodrigo Bocardi demitido da Globo

O desligamento do ex-âncora do “Bom Dia São Paulo” aconteceu no dia 30 de janeiro. De acordo com nota da emissora enviada à imprensa, o jornalista “descumpriu normas éticas do Jornalismo” da casa, sem revelar o que motivou o desligamento.

“Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance”, diz um trecho da nota.

A jornalista Sabina Simonato assumiu interinamente o comando do telejornal matinal.