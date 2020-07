Rodrigo Bocardi é chamado de burro ao vivo por telespectador

O jornalista e apresentador Rodrigo Bocardi, que sempre passa situações inusitadas durante o jornalístico ‘Bom Dia São Paulo’, da TV Globo, foi pego de surpresa na manhã desta quinta-feira (09).

Ao ler ao vivo um comentário de um telespectador no Twitter, Bocardi se surpreendeu com uma mensagem negativa ao seu respeito: “Rodrigo, queria saber se você anda com uma lixeira no seu carro ou no seu bolso. Nunca vi uma cidade que tenha lixeira que seja suja! Acho meio burro que fale que lixeira não é essencial”, disse o homem, após uma reportagem sobre a votação de um projeto de lei que prevê multa para quem sujar ruas e calçadas de São Paulo.

O âncora respondeu dizendo as pessoas têm que faz sua parte. “Já deu o assunto das lixeiras, né. Mas eu carrego meu lixo. Às vezes acabo falando umas coisas que as pessoas não gostam de ouvir, mas enfim. É sempre pro nosso bem, eu tento.”

