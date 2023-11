Rodrigo Bocardi apresenta jornal ao vivo com terno rasgado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2023 - 11:05 Para compartilhar:

Rodrigo Bocardi apresentou o Bom Dia São Paulo, na TV Globo, com o terno rasgado nesta sexta-feira, 17. O apresentador só percebeu isso no programa ao vivo, enquanto lia comentários dos telespectadores no X (antigo Twitter).

O figurino do apresentador começou a ser discutido depois de Ananda Apple criticar a gravata que Bocardi usava no início do programa. Após trocar por uma verde, os internautas elogiaram a nova peça e aproveitaram para alertar sobre o rasgo na manga do terno.

“Já vi mensagens aqui, dizendo que ganhei luz com essa gravata verde. Realmente ficou melhor. Só que aconteceu uma coisa! Não era a gravata que a gente precisava trocar…”, disse ele em tom de brincadeira, enquanto mostrava o rasgo para a câmera.

Ananda brincou: “Rodrigo, você é um cara elegante e tal, mas isso não foi uma costura que abriu, você passou em um prego. Aí é difícil!”.

Depois, o apresentador publicou fotos no Instagram de Aline Nascimento, assistente de figurino da Rede Globo, costurando o terno no estúdio do Bom Dia São Paulo e mostrou que a situação estava resolvida.

