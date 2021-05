Rodrigo Becão analisa temporada que passou e projeta a próxima: ‘Que eu possa brilhar ainda mais’ Zagueiro foi um dos atletas que mais atuaram pela Udinese em 2020/2021

Chegou ao fim mais uma temporada no futebol europeu, e agora chega aquele momento no qual os atletas e equipes analisam o rendimento, desempenho e erros cometidos durante o ano.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

GALERIA

> Veja os clubes com mais títulos da Champions League

O zagueiro Rodrigo Becão fez o mesmo citado acima. O defensor brasileiro, que defende a Udinese, da Itália, atuou em 36 partidas na temporada, o que corresponde a 90% dos jogos (40) da equipe em 2020/2021.

– Foi uma temporada que eu consegui ter bons aproveitamentos. Aproveitei bem a temporada, tive um bom rendimento e fiz um número de jogos muito bom – disse o camisa 50 dos Bianconeris.

Após analisar os números destas 36 partidas, Becão fez sua autocrítica, e projetou o que deve fazer nas próximas temporadas vestindo as cores da Udinese.

– Claro que tive uma oscilação, mas foi algo natural, como acontece com todos os atletas que atuam em competições de alto nível. Cabe a mim procurar melhorar, aprender com os erros e aperfeiçoar as qualidades para que na próxima temporada eu possa brilhar ainda mais – concluiu Rodrigo.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também