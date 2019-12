Rodrigo Abreu assume como CEO da Oi a partir de 31 de janeiro de 2020

A Oi informou nesta quinta-feira, 12, que Rodrigo Abreu foi indicado pelo Conselho de Administração por unanimidade para o cargo de diretor presidente da companhia (CEO). Ele assume em 31 de janeiro de 2020, após a saída do atual CEO, Eurico Teles, do cargo.

De acordo com a empresa, no cargo de chefe de operações (COO) que ocupa atualmente, Abreu vem sendo responsável por operar o negócio principal da empresa, englobando as áreas de finanças e administração, planejamento e desempenho operacional, gerenciamento de redes, logística, entre outras.

Abreu ingressou na Oi em setembro de 2018 como membro do Conselho de Administração da companhia. Ele também atuou como coordenador do Comitê de Transformação, Estratégia e Investimentos.