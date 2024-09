Rodrigão revela que perdeu órgãos após tumor

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2024 - 11:02 Para compartilhar:

O ex-BBB Rodrigão, de 36 anos, revelou que perdeu o baço e o rim esquerdo após ter retirado um tumor na glândula suprarrenal esquerda. Em vídeo publicado nesta quinta-feira, 19, o empresário e marido de Adriana Sant’Anna ainda relatou como foram os quase 15 dias que passou internado nos Estados Unidos.

“Tive uma hemorragia e fui internado às pressas, e foi detectado um tumor de 13 centímetros. O médico falava que era uma bola de handebol. Tinha um tumor de 13 centímetros dentro de mim, estava em volta do meu rim, já estava batendo no meu baço”, contou.

Apesar de ainda estar em recuperação do procedimento, Rodrigão já está em casa, com a esposa e os filhos. O empresário explicou que, devido à perda dos órgãos, sua recuperação demanda cuidados mais extensivos, principalmente nos primeiros meses. Como pontos de atenção, o ex-BBB cita alimentação e acidificação do corpo, detalhando que deve consumir o mínimo de ácidos possível.

“Está indo tudo bem e, no final das contas, o tumor era benigno. Eu não precisarei fazer nenhum tipo de tratamento, não vou precisar fazer mais nada. Eliminou o problema. Como os próprios médicos disseram, ‘vida normal, mesmo. Você tem o outro rim 100% saudável, você tem saúde, não vai precisar mudar nada nos seus hábitos'”, detalhou.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Sant ‘ Anna (@santanaadriana)