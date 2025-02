Rodri volta a treinar com o Manchester City

O espanhol Rodri, vencedor da Bola de Ouro em 2024 e afastado dos gramados desde setembro devido a uma grave lesão no joelho, voltou a treinar antes do previsto com o Manchester City.

O meio-campista de 28 anos participou de sessão individual no Etihad Campus, de acordo com um vídeo publicado nesta sexta-feira (28) pelo atual tetracampeão inglês.

Inicialmente, após a lesão, acreditava-se que Rodri, que rompeu o ligamento cruzado anterior durante o empate em 2 a 2 com o Arsenal, desfalcaria a equipe pelo restante da temporada inglesa. A estimativa é de que ele poderá reaparecer no Mundial de Clubes, que terá início no dia 14 de junho, nos Estados Unidos.

No início deste mês, o treinador do City, Pep Guardiola, não quis adiantar a data de regresso do seu compatriota: “O mais importante para ele é que se recupere bem, não é mais um adolescente, mas ainda tem vários anos de futebol pela frente e poderá voltar se ele se recuperar bem”.

A ausência do jogador que conquistou a última Eurocopa pela Espanha foi especialmente perceptível nesta temporada do Manchester City, que já foi eliminado da Liga dos Campeões e está apenas em quarto lugar na Premier League, 20 pontos atrás do líder Liverpool.

