Rodovias da Rota Sorocabana terão quatro pedágios a menos; veja locais

A Rota Sorocabana, um trecho de 460 quilômetros de rodovias paulistas que ligam a capital ao interior passando por Sorocaba, vai deixar de ter quatro pórticos eletrônicos para cobrança de pedágio que eram previstos no projeto a partir do qual a Rota foi concedida ao grupo CCR, em fevereiro.

A revisão, anunciada pelo governo de São Paulo nesta quarta-feira, 16, concluiu pela exclusão de dois pórticos na rodovia Raposo Tavares (SP-270), entre a rodovia João Leme dos Santos (SP-264) e a rodovia Dr. Celso Charuri (SPA-91/270), um pórtico na rodovia Dr. Celso Charuri (SPA-91/270) e um pórtico na Castelinho (SP-075), entre a rodovia Dr. Celso Charuri e Sorocaba.

“Chegamos à conclusão de que vamos retirar os quatro pedágios previstos para Sorocaba, preservando os investimentos na região e mantendo os valores com justiça tarifária. Temos um contrato que permite esses ajustes, com uma outorga variável que garante liquidez justamente para adaptar o projeto”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

As mudanças foram decididas após consulta à população, segundo o governo. O modelo de pórticos substitui as praças físicas pelo sistema de pedágio eletrônico free flow e continua em implementação.

A exclusão desses quatro pórticos não altera os descontos nas tarifas de pedágio para as principais origens e destinos – o trecho Araçoiaba-Alumínio, que até 29 de março custava R$17,90, passou a custar R$14,10 e, com a implantação dos pórticos, passará a custar R$7,80.

Em Alumínio, a praça de pedágio atual, que divide o município, será desativada. O redesenho atende a uma demanda antiga da população e encerra o isolamento de bairros como a Vila Pedágio, devolvendo mobilidade e integração à cidade. Os pórticos serão reposicionados de forma a respeitar o traçado urbano e eliminar a cobrança em pequenos deslocamentos locais.

Segundo o governo do Estado, já houve reduções nas tarifas de pedágio pagas em alguns dos deslocamentos dentro da Rota Sorocabana. Desde 30 de março, as tarifas de pedágio pagas no trajeto entre Sorocaba e São Paulo e Sorocaba e Alumínio caíram entre 23,8% e 25,4% nas cabines automáticas e de 19,8% a 21,4% nas cabines manuais. A tarifa por quilômetro foi fixada em R$ 0,16 para pista simples e R$ 0,21 para pista dupla com faixa adicional.

O sistema garante isenção total para motociclistas, desconto de 5% para usuários com TAG e benefícios progressivos para veículos de passeio: 10% a partir da 10ª passagem pelo mesmo pórtico no mesmo sentido e 20% a partir da 20ª passagem.

A concessão da Rota Sorocabana representa um investimento de R$ 8,8 bilhões em 460 km de rodovias, beneficiando 17 municípios da região sudoeste paulista: Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Cotia, Ibiúna, Itu, Juquiá, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sorocaba, Tapiraí, Vargem Grande Paulista e Votorantim.

Estão previstas obras de duplicação, implantação de faixas adicionais, novos dispositivos de acesso, viadutos, passarelas, acostamentos e pontos de ônibus. A iniciativa deve gerar 24 mil diretos e 11 mil indiretos, prevê o governo.