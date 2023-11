Rodovias concedidas mantêm melhores índices positivos que as geridas pelo Estado, diz CNT

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2023 - 12:49 Para compartilhar:

As rodovias administradas pela iniciativa privada no Brasil mantêm melhores índices de aprovação na comparação com as públicas, conforme aponta a Pesquisa CNT de Rodovias divulgada nesta quarta-feira, 29. O levantamento é elaborado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Ao analisar o resultado do estado geral das rodovias por tipo de gestão, a pesquisa contabiliza que as públicas – que representam 76,6% da extensão pesquisada neste ano – apresentam porcentuais maiores de avaliações negativas: regular, ruim e péssimo. Essas más condições correspondem a 77,1%.

Por outro lado, nas rodovias concedidas – que representam 23,4% da extensão pesquisada em 2023 – os porcentuais para o estado geral indicam uma situação oposta. De acordo com a pesquisa, 64,1% da extensão da malha concedida, avaliada pelo levantamento nessa característica, foram classificados como bom e ótimo.

Para a CNT, a previsão de investimentos no modal rodoviário dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é uma boa sinalização para ambos os tipos de gestão. Dos R$ 185,80 bilhões previstos, R$ 112,8 bilhões são da iniciativa privada (60,7%) e R$ 73,0 bilhões do governo federal (39,3%).

“Essa realidade demonstra uma recuperação da capacidade de investir com duas frentes, via Estado e/ou por meio de relações de colaboração com a iniciativa privada, contemplando concessões e parcerias”, avalia a confederação.

