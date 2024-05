Rodovias administradas pela Ecosul no RS, BR-116 e BR-392, não foram afetadas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 19:01 Para compartilhar:

A infraestrutura das rodovias administradas pela Ecosul, BR-116 e BR-392, não foi afetada, em razão das chuvas no Rio Grande do Sul. Isso porque as chuvas estão concentradas na região central do Estado, informou a EcoRodovias no release de resultados.

No entanto, a companhia diz que segue monitorando constantemente a situação na região. O tráfego da Ecosul representa aproximadamente 4% do tráfego total da EcoRodovias.

Informa ainda que no período, entre 1º e 7 de maio, o tráfego de veículos da Ecosul apresentou redução de 32% e a receita bruta de arrecadação de pedágio, redução de 11%. Previamente, em abril, o tráfego apresentou crescimento de 8,6%.