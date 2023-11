Rodovia Ayrton Senna terá velocidade máxima reduzida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2023 - 12:00 Para compartilhar:

Motoristas que utilizam a Rodovia Ayrton Senna, que liga São Paulo ao Vale do Paraíba, precisam redobrar a atenção. A partir de 15 de dezembro, um trecho de 25 quilômetros, entre o km 11 e o km 36, terá a velocidade máxima reduzida nos dois sentidos.

Atualmente, a velocidade máxima é de 120 km/h para veículos leves e de 90 km/h para veículos pesados, como ônibus e caminhões. Com a nova regra, os limites de velocidade irão variar de 70 km/h a 100 km/h, dependendo do local. No trecho passam cerca de 110 mil veículos por dia nos dois sentidos.

A decisão foi tomada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Polícia Militar Rodoviária e o Programa de Redução de Acidentes da concessionária Ecopistas, com a aprovação da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

O objetivo é a redução de acidentes. Entre janeiro e outubro deste ano, foram registrados 1.128 acidentes no trecho entre o km 11 e o 36 da rodovia, aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. As colisões traseiras são o tipo mais comum de ocorrências atendidas pela concessionária e pelo policiamento rodoviário.

Antes do dia 15 de dezembro, quando as regras entram em vigor, serão instaladas placas com os novos limites e será realizada uma campanha educativa, sem a aplicação de multas, para que os usuários tomem conhecimento da mudança. Após esse período educativo, os radares serão atualizados e a fiscalização passará a ser com função punitiva.

No período de 27 de novembro a 3 de dezembro, a Ecopistas vai realizar serviços de manutenção e conservação na Ayrton Senna. Entre o km 11 e o km 60 serão realizadas obras de sinalização, com a pintura de placas, e manutenção das juntas de dilatação. Haverá bloqueios em faixas alternadas nos dois sentidos da rodovia, entre São Paulo e Guararema, das 8 às 18 horas.

Novos limites de velocidade

Sentido São Paulo:

Veículos de passeio:

km 36 ao km 24: 100 km/h

km 24 ao km 11: 90 km/h

Veículos pesados:

km 36 ao km 24: 80 km/h

km 24 ao km 11: 70 km/h

Sentido interior:





Veículos de passeio:

km 36 ao km 11: 100 km/h

Veículos pesados:

km 36 ao km 11: 80 km/h

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias