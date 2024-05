Rodovia Anchieta terá bloqueios para obras na serra

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 11:46 Para compartilhar:

A pista norte da Rodovia Anchieta será bloqueada no trecho de serra entre esta segunda-feira, 27, e a terça-feira, 28, das 20h às 5h, para a realização de obras de revitalização no pavimento, de acordo com a concessionária Ecovias. Neste período, a descida para o litoral será realizada pela pista sul da Anchieta e pista sul da Imigrantes. Já a subida será realizada pela pista norte da Imigrantes.

Ainda de acordo com a concessionária que administra a via, as datas e horários dos bloqueios podem ser alterados conforme as condições climáticas e de tráfego, ou por alguma ocorrência não prevista no sistema.

Outras intervenções

Entre os dias 27 de maio e 2 de junho, o Sistema Anchieta-Imigrantes receberá trabalhos de manutenção em todas as rodovias, sendo necessárias algumas interdições. “Os serviços têm como objetivo manter a qualidade das rodovias, a segurança viária e o conforto dos usuários”, afirmou a Ecovias.

Por toda a extensão da Rodovia Anchieta, do km 9,7 ao km 65, nas duas direções, estão programadas intervenções de manutenção do pavimento, de túneis, passarelas e viadutos, além da implementação de telamento e reparo em defensas metálicas, das 8h às 17h e das 21h às 5h.

“Durante o período noturno, também em todo o trecho e em ambos os sentidos da via, estão programados os trabalhos de lavagem e reparo de placas de sinalização.

Na Rodovia dos Imigrantes, entre o km 11 e o km 70, em ambos os sentidos, das 8h às 17h e das 21h às 5h, serão executados os serviços de manutenção do pavimento, de túneis, passarelas e viadutos, implantação de telamento e reparo em defensas metálicas. Conforme a Ecovias, ainda em todo o trecho e nos dois sentidos da rodovia, durante o período noturno, das 21h às 5h, serão realizados os trabalhos de lavagem e reparo de placas de sinalização.

“As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega, em toda a extensão e em ambos os sentidos, receberão trabalhos de manutenção do pavimento, de túneis, passarelas e viadutos, além da implantação de telamento e reparo em defensas metálicas, das 8h às 17h e das 21h às 5h”, acrescenta a concessionária.

Nas Interligações Baixada e Planalto, assim como na saída de Guarujá pela SP-248, nos dois sentidos e em toda a extensão das vias, serão executados serviços de manutenção do pavimento, de túneis, passarelas e viadutos, além da implantação de telamento e reparo em defensas metálicas, no mesmo período.

A concessionária recomenda ainda atenção aos motoristas e que reduzam a velocidade ao passarem pelos trechos em obras, que estão devidamente sinalizados.