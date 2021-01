Rodolfo, ex-parceiro do ET, é contratado pela Record

Rodolfo Carlos de Almeida, que fez dupla com ET no SBT, assinou um contrato com a Record. Segundo informações do jornal O Dia, o ex-repórter trabalhará no novo programa de Gerald Luís, ‘A Noite É Nossa’.

O repórter também contou a novidade em seu Instagram, postando uma foto com João Scortecci, diretor de produção da Record. “Na TV Rede Record. Agradeço a oportunidade”, escreveu.

O jornalista estava afastado da TV desde 2015, quando voltou a acordar famosos, como fazia na década de 90, no programa do Gugu.

