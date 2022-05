Rodolffo fala de ficada com Juliette e explica porque não se beijaram no ‘BBB21’

O cantor Rodolffo, da dupla com Israel, participou do quadro “Pego, Penso ou Passo”, no canal do youtuber Matheus Mazzafera, nesta segunda-feira (23), e comentou sobre ter ficado com Juliette.

Durante a brincadeira, Mazzafera mostrou para o sertanejo fotos de várias famosas para perguntar com quem ele ficaria, e acabou mostrando uma de Juliette, e Rodolffo confirmou que os dois ficaram depois de terem participado do “BBB21“, vencido pela cantora.





O youtuber perguntou para Rodolffo se ele ficaria de novo com Juliette, e ele explicou que talvez sim, e comentou sobre a possibilidade de terem ficado durante o confinamento.

“Da minha parte, quando eu fui entrar no BBB decidi que só ia viver um relacionamento lá dentro se fosse pra valer, não ia brincar com alguém, ficar por ficar. Até porque, lá dentro, não tem como ficar por ficar, porque você vai acordar e a pessoa vai estar lá junto com você. Então, se você beijou num dia, eu ficaria super sem graça de levantar e não olhar na cara da pessoa”, explicou o sertanejo.

“Se eu beijo uma pessoa lá dentro, ia virar casal. Mas só faria isso se apaixonasse de verdade e acabou que não rolou. Se eu achasse alguém lá, seria para o resto da vida”, finalizou.