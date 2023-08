Rodolffo compartilha cliques românticos ao lado da namorada, Thay Lacerda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2023 - 1:52 Compartilhe

Rodolffo Matthaus encantou seguidores nessa quarta-feira, 23, com fotos com a namorada, a influenciadora Thay Lacerda. Os dois estão curtindo dias de férias em Pirenópolis (GO), a 130 km de Goiânia.

“Curtindo um Pirizin”, brincou o cantor, na legenda da publicação. Nas fotos, o casal aparece em uma cachoeira e em um quadriciclo motorizado nas montanhas.

“Delícia de dia com você”, escreveu Thay, nos comentários. “Que casal perfeito”, elogiou um internauta.

Veja:

O casal assumiu o relacionamento em junho deste ano. Esse é o primeiro romance público do ex-BBB desde a também influencer Aiane Freitas, com quem ele teve um breve envolvimento no começo de 2022.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias