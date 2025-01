Rodízio de veículos em São Paulo retorna nesta segunda-feira, dia 13

Suspenso desde o dia 23 de dezembro do ano passado, o Rodízio Municipal de Veículos voltará efetivamente em São Paulo na segunda-feira, 13. O período de suspensão se encerrou na sexta-feira, 10, mas, por conta do fim de semana, a regra volta a ser aplicada no primeiro dia útil da semana seguinte.

No rodízio, os veículos ficam impedidos de circular em determinadas regiões da cidade entre 7 horas e 10 horas, no período da manhã, e das 17 horas às 20 horas, no fim do dia.

Os endereços em que há restrição à circulação são os do Centro Expandido, delimitado pelas vias do chamado Minianel Viário.

A região abrange as marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Tancredo Neves, Rua das Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello e Salim Farah Maluf.

O dia de restrição é definido a partir do número final da placa do veículo:

– Segunda-feira: 1 e 2;

– Terça-feira: 3 e 4;

– Quarta-feira: 5 e 6;

– Quinta-feira: 7 e 8;

– Sexta-feira: 9 e 0.

Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), desrespeitar o rodízio e transitar em locais e horários não permitidos implica infração de nível médio, com multa no valor de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira de motorista.