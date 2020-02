Rodinei treina e confirma presença no Inter para estreia na Libertadores

A única dúvida do técnico Eduardo Coudet no Internacional para o jogo contra a Universidad de Chile, nesta terça-feira, em Santiago, pela ida da segunda fase da Copa Libertadores da América, foi desfeita com o último treino da equipe antes da partida. O lateral-esquerdo Rodinei treinou normalmente e confirmou presença.

O ex-jogador do Flamengo sentiu dores no tornozelo esquerdo na atividade da última sexta-feira, deixou o treino mais cedo e, desde então, era tratado como dúvida para o importante compromisso, já que não enfrentou o Ypiranga, no sábado, quando Coudet poupou os titulares em jogo do Campeonato Gaúcho.

O treino desta segunda-feira, no estádio San Carlos de Apoquindo, da Universidad Católica, rival do adversário do Inter, era para ser fechado, mas o treinador mudou de ideia. O trabalho pôde ser acompanhado, mas ele não deu pistas da equipe. O técnico realizou um trabalho tático com todos os jogadores, com troca de passes rápidos em campo reduzido.

O Inter deve entrar em campo nesta terça-feira diante da Universidad de Chile com: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Rodrigo Lindoso e Patrick; D’Alessandro e Guerrero.