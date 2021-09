Rodgers sugere Packers com ‘salto alto’ em derrota acachapante para os Saints Camisa 12 de Green Bay confia que tropeço, da maneira que foi, pode despertar o elenco

Saints jogando na Flórida, sem Drew Brees pela primeira vez em 15 anos, necessidade de ajustes e todos os agravantes para cravar New Orleans como azarão em um confronto diante dos Packers. Esse clima de favoritismo, ‘salto alto’, parece ter contaminado Green Bay. Pelo menos é o que analisou Aaron Rodgers que, com o placar de 38 a 3 no ‘lombo’, sofreu uma das piores derrotas como QB titular na NFL e ainda viu o fim do jogo no banco. Jordan Love atuou nos snaps finais.

– Sim, acho que sim -, disse Rodgers, por meio do site da equipe, ao falar sobre o time ter entrado em campo se achando mais do que realmente era.

– Acho que provavelmente há um pouco disso. Provavelmente sentimos que conseguiríamos ir para cima e para baixo no campo seja contra quem estivesse lá do outro lado. . . . Este é um bom chute no ‘você-sabe-onde’ para nos levar na direção certa – acrescentou o camisa 12 do Green Bay Packers.

Rodgers reconheceu que jogou mal na partida deste domingo (12). Foram apenas 15 de 28 passes conectados para 133 jardas, nenhum touchdown e duas interceptações (rating de apenas 32.8). Green Bay volta a campo apenas na outra segunda (20), quando recebe o Detroit Lions, no Lambeau Field. Será a oportunidade de se recuperar do passeio na Flórida.

