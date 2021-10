Rodada dupla final das Eliminatórias terá seis ‘finais’ pelas vagas diretas: veja os jogos Últimos dois jogos das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo serão protagonizados por 'finais' por vagas diretas

A rodada dupla final das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 será protagonizada por grandes ‘finais’ pelas vagas diretas para a grande competição de seleções. No total, serão cinco partidas decisivas para as seleções europeias.

GRUPO A

Portugal x Sérvia

A diferença entre as duas seleções é de apenas um ponto, com os Sérvios tendo uma partida a mais que os portugueses. O confronto entre os dois ocorre no dia 14 de novembro, às 16:45h (de Brasília). Antes, Portugal enfrenta a Irlanda no dia 11 de novembro.

GRUPO B

​Espanha x Suécia

Em uma briga intensa pela vaga direta no Grupo B, espanhóis e suecos enfrentam-se na última rodada, no dia 14 de novembro, às 16:45h (de Brasília). Antes, a Espanha enfrenta a Grécia, e a Suécia, dois pontos na frente, atua contra a Geórgia.

GRUPO C

Itália x Suíça

Com a mesma pontuação no Grupo C, os invictos italianos e suíços enfrentam-se no dia 12 de novembro, às 16:45h (de Brasília). Depois, a Suíça enfrenta a Bulgária, e a Itália atua contra a Irlanda do Norte.

GRUPO G

​Holanda x Noruega

Com dois pontos de vantagem, os holandeses recebem os noruegueses na última rodada das Eliminatórias. Antes do confronto final, a Holanda enfrenta Montenegro, e a Noruega atua contra a Letônia.

GRUPO H

​Croácia x Rússia

A atual vice-campeã do mundo busca garantir a sua classificação direta para a Copa de 2022 na última rodada contra os russos, que tem a vantagem de dois pontos. Antes, a Croácia enfrenta Malta, enquanto a Rússia atua contra o Chipre.

