Rodada do Português é concluída com 3 gols brasileiros em triunfo de visitante

A 25ª rodada do Campeonato Português, a primeira disputada na retomada da competição, foi concluída com vitória dos visitantes, três gols de brasileiros e duas expulsões de jogadores do País. Neste domingo, fora de casa, o Paços de Ferreira derrotou o Rio Ave por 3 a 2, em Vila do Conde.

Douglas Tanque, formado na base do Corinthians e ex-Guarantiguetá, e Bruno Santos foram os brasileiros que marcaram para a equipe visitante, vazada pelo compatriota Diego Lopes. E cada time teve um time do país recebendo o vermelho: Bruno Teles, ex-Grêmio, do Paços Ferreira, e Matheus Reis, formado na base do São Paulo, do Rio Ave.

“Fizemos dois gols seguidos bem cedo, o que nos deu confiança e nos deixou mais soltos em campo, até porque era até normal sentirmos o ritmo de jogo, pelo tempo que ficamos sem jogar”, comentou Douglas Tanque, que soma 21 gols com a camisa do Paços de Ferreira.

Com o resultado, o seu time chegou aos 25 pontos e se distanciou da zona de rebaixamento, em 16º lugar e agora a seis pontos do penúltimo colocado, o Portimonense. O Rio Ave está na sétima posição, com 38.

