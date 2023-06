Rodada define os últimos classificados e os novos grupos da Segundona Paulista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2023 - 21:50 Compartilhe

A 10ª e última rodada da fase inicial definiu, neste sábado à tarde, os 24 classificados para a segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. As últimas quatro vagas foram confirmadas por Rio Branco, Manthiqueira, Mauá e Mauaense.

Na segunda fase, os 24 clubes formarão seis grupos com quatro integrantes cada, que vão se enfrentar em turno e returno. Ao fim de seis rodadas, os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados gerais avançam à terceira fase, também em grupos.

Os novos grupos da segunda fase ficaram definidos pelo regulamento. GRUPO 7 – Penapolense, Francana, Joseense e Amparo; GRUPO 8 – Taquaritinga, Vocem, Mauá e Manthiqueira; Grupo 9 – XV de Jaú, União Barbarense, Tanabi e Mauaense; GRUPO 10 – Ska Brasil, Guarulhos, Catanduva e Independente; Grupo 11 – Flamengo, Nacional, União São João e América; Grupo 12 – Jabaquara, São-Carlense, Rio Branco e Fernandópolis.

Pelo Grupo 3, O São-Carlense aplicou 3 a 0 no Mogi Mirim, o Independente de Limeira goleou o São Carlos por 4 a 0 e o XV de Jaú bateu o União São João por 1 a 0. Com os resultados, os classificados da chave foram XV de Jaú, São-Carlense, União São João e Independente.

O Grupo 4, o União Barbarense bateu o Paulista, fora de casa, por 2 a 0, ajudando o Rio Branco, que venceu o Amparo por 3 a 2, se classificar. No Grupo 5, o Flamengo venceu o Atlético Mogi por 2 a 1, eliminando o rival. Enquanto isso, o Manthiqueira bateu o União Mogi por 4 a 2 e garantiu a vaga.

No Grupo 6 o Mauaense garantiu a vaga ao bater o Nacional por 3 a 1, devido ao empate em 0 a 0 entre Mauá e Barcelona, que ficaram com os mesmos 13 pontos do Mauaense, com um saldo de gols pior.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 10ª RODADA:

Inter de Bebedouro 1 x 2 Batatais

Taquaritinga 1 x 1 Francana

Catanduva 1 x 1 América

São-Carlense 3 x 0 Mogi Mirim

Independente 4 x 0 São Carlos

XV de Jaú 1 x 0 União São João

Paulista 0 x 2 União Barbarense

Ska Brasil 3 x 0 Colorado Caieiras

Rio Branco 3 x 2 Amparo

Flamengo 2 x 1 Atlético Mogi





Joseense 1 x 1 Guarulhos

União Mogi 2 x 4 Manthiqueira

Nacional 1 x 3 Mauaense

Jabaquara 3 x 0 ECUS

Mauá 0 x 0 Barcelona

Penapolense 5 x 1 Tanabi

Fernandópolis 3 x 0 Santacruzense

VOCEM 2 x 2 Tupã

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias