Rodada decisiva da Série C define dois classificados, dois rebaixados e novos grupos

A 19.ª rodada, a última da fase de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, foi disputada neste sábado à tarde com todos os 10 jogos. Foram definidos os dois últimos classificados à segunda fase, os dois últimos rebaixados à Série D em 2024 e formados os dois novos grupos.

As duas últimas vagas na segunda fase ficaram para São Bernardo-SP e São José-RS, que se juntam aos demais classificados: Operário-PR, Volta Redonda, Amazonas, Brusque, Botafogo-PB e Paysandu. Os dois rebaixados foram América-RN e Manaus-AM, completando a lista que já tinha Pouso Alegre-MG e Altos-PI.

Na nova fase, o Grupo B terá Operário-PR (1.º), Brusque-SC (4.º), São José-RS (5.º) e São Bernardo-SP (8.º) e Grupo C será composto por Volta Redonda-RJ (2.º), Amazonas-AM (3.º), Botafogo-PB (6.º) e Paysandu-PA (7.º).

Os clubes vão se enfrentam entre si dentro do mesmo grupo, num total de seis rodadas. Os dois primeiros colocados garantirão o acesso, enquanto os dois líderes vão decidir o título da temporada em dois jogos.

Na briga pela liderança, o Operário-PR, em casa, fez 1 a 0 em cima do Brusque e terminou com 36 pontos. Na disputa pelas duas vagas restantes, o São José-RS confirmou sua presença ao bater por o Pouso Alegre-MG por 2 a 1, no sul de Minas Gerais. Enquanto isso, o São Bernardo-SP empatou por 2 a 2 com o Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), depois de estar vencendo por 2 a 0. O time pernambucano precisava da vitória para carimbar sua vaga.

Os dois times mais ameaçados jogaram fora de casa e acabaram caindo para a Série D. O América-RN perdeu por 1 a 0 para o Floresta-CE, no Ceará, enquanto o Manaus-AM empatou sem gols com o Figueirense, que corria riscos, e deixa a Série C após quatro anos.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 19.ª RODADA:

Náutico-PE 2 x 2 São Bernardo-SP

Pouso Alegre-MG 1 x 2 São José-RS

Floresta-CE 1 x 0 América-RN

Figueirense-XC 0 x 0 Manaus-AM

Operário-PR 1 x 0 Brusque-SC

Aparecidense-GO 2 x 3 Volta Redonda-RJ

Confiança-SE 1 x 0 Paysandu-PA

Remo-PA 3 x 1 Altos-PI

Ypiranga-RS 1 x 1 Botafogo-PB

Amazonas-AM 1 x 0 CSA-AL





