Rodada da Série D tem mais 4 classificados e primeira derrota do Novorizontino

Na reta final da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D – a quarta divisão nacional -, três clubes paulistas estiveram em campo neste sábado pela 13.ª rodada, que teve 16 jogos. A Ferroviária-SP manteve a liderança com empate, enquanto que o Novorizontino-SP perdeu a sua invencibilidade e o São Caetano-SP voltou a perder.

Mais quatro clubes anteciparam as suas vagas, totalizando agora 17 classificados à segunda fase. Esta penúltima rodada vai ter mais 11 jogos neste domingo, três na segunda e outro na terça-feira.

No Grupo A7, a Ferroviária foi ao estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e segurou o empate sem gols contra a Portuguesa-RJ, permanecendo na liderança com 27 pontos, dois a mais do que a Cabofriense-RJ, que encara o Mirassol-SP, neste domingo, no interior paulista.

No Grupo A8, o Novorizontino foi ao estádio Boca do Lobo, em Pelotas (RS), e, após estar vencendo por 3 a 1, tomou a virada no final do Pelotas-RS por 4 a 3, conhecendo a primeira derrota na competição. No entanto, já está garantido na liderança, com 30 pontos.

O São Caetano recebeu o São Luiz-RS, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), e foi batido por 3 a 0. Com seis pontos, segura a lanterna e não tem mais chances de avançar – Joinville-SC, com 19, fecha a faixa de classificação ao mata-mata.

CLASSIFICADOS – Pelo Grupo A1, o Galvez-AC goleou o Independente-PA por 7 a 1 e assumiu a liderança, além de confirmar a sua vaga. Pelo Grupo A6, o Atlético Alagoinhas-BA ganhou por 1 a 0 da Caldense-MG e avançou em terceiro lugar, com 24. O Brasiliense-DF assumiu a liderança, com 30 pontos, ao vencer por 3 a 0 o clássico contra o Gama-DF, vice-líder com 29. Ambos já estão classificados.

Pelo Grupo A5, o Aparecidense-GO em casa fez 4 a 2 no Vitória-ES, enquanto que o Goiânia-GO, fora, superou por 2 a 1 o União Rondonópolis-MT. Com 25 pontos cada, os times goianos aparecem na liderança e agora classificados matematicamente. Contaram ainda com a derrota do Águia Negra-MS, com 16 pontos, por 3 a 2 para o Real Noroeste-ES.

Antes do início da rodada já estavam classificados 13 times: Fast Club-AM, Bragantino-PA e Rio Branco-AC (Grupo A1); Altos-PI e River-PI (Grupo A2); América-RN, Salgueiro-PE e Floresta-CE (Grupo A3); Gama e Brasiliense (Grupo A6); Ferroviária e Cabofriense (Grupo A7); e Novorizontino (Grupo A8).

Confira a 13.ª rodada da Série D do Brasileiro:

Sábado

Jaciobá-AL 0 x 6 ABC-RN

Real Noroeste-ES 3 x 1 Águia Negra-MS

Portuguesa-RJ 0 x 0 Ferroviária-SP

Pelotas-RS 4 x 3 Novorizontino-SP

Tubarão-SC 1 x 1 Caxias-RS

Nacional-PR 1 x 4 Toledo-PR

Ji-Paraná-RO 1 x 0 Vilhenense-RO

Aparecidense-GO 4 x 2 Vitória-ES

União Rondonópolis-MT 1 x 2 Goiânia-GO

Brasiliense-DF 3 x 0 Gama-DF

Tupynambás-MG 1 x 0 Palmas-TO

Joinville-SC 2 x 1 Marcílio Dias-SC

Galvez-AC 7 x 1 Independente-PA

São Caetano-SP 0 x 3 São Luiz-RS

Afogados-PE 2 x 1 Campinense-PB

Atlético Alagoinhas-BA 1 x 0 Caldense-MG

Domingo

15 horas

América-RN x Floresta-CE

15h30

Guarany-CE x Globo-RN

16 horas

Sinop-MT x Moto Club-MA

Atlético Cajazeiras-PB x Salgueiro-PE

Vitória da Conquista-BA x Freipaulistano-SE

Itabaiana-SE x Central-PE

Goianésia-GO x Operário-MT

Villa Nova-MG x Bahia de Feira-BA

FC Cascavel-PR x Bangu-RJ

18 horas

Rio Branco-AC x Fast Club-AM

19 horas

Mirassol-SP x Cabofriense-RJ

Segunda-feira

15 horas

Bragantino-PA x Atlético Acreano-AC

Potiguar-RN x Coruripe-AL

15h45

Altos-PI x Santos-AP

17 horas

Baré-RR x River-PI

Terça-feira

15h30

Juventude-MA x São Raimundo-RR

