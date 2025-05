Rodada da Série B será encerrada com jogos de Cuiabá e Vila Nova fora de casa

A 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será encerrada nesta terça-feira com dois jogos importantes tanto na parte de cima quanto na parte inferior da tabela. CRB x Cuiabá, no estádio Rei Pelé, e Athletic x Vila Nova, no Independência, prometem movimentar a noite com times em busca de afirmação e evolução na competição.

Em Maceió (AL), o CRB tenta reencontrar o caminho das vitórias diante de um dos times mais regulares. A equipe alagoana faz campanha consistente até aqui e ocupa a sétima colocação, com 10 pontos, mas vem de dois jogos sem vencer. No último compromisso, ficou no empate por 1 a 1 com o Paysandu fora de casa e tenta agora aproveitar o mando de campo para voltar ao G-4 – zona de classificação.

Do outro lado estará o Cuiabá, que vem se consolidando como um dos postulantes à liderança. A equipe mato-grossense soma 11 pontos, está invicta e venceu a Ferroviária por 1 a 0 na rodada anterior. Com defesa sólida e bom aproveitamento ofensivo, o clube busca mais um resultado positivo para seguir colado no pelotão de frente.

Em Belo Horizonte (MG), o Athletic recebe o embalado Vila Nova em confronto de objetivos distintos. O time mineiro finalmente quebrou a sequência de derrotas, ao bater o Volta Redonda por 2 a 1 na última rodada – sua primeira vitória na história da Série B. Apesar do alívio, o Athletic segue na zona de rebaixamento, com apenas três pontos, e tenta transformar a reação em uma virada na tabela.

Já o Vila Nova vive boa fase e busca se firmar de vez entre os primeiros colocados. Com 10 pontos, o time goiano está invicto há quatro rodadas, vem de vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense e demonstra consistência defensiva. A missão agora é conquistar a primeira vitória fora de casa, desafio que pode ser decisivo para seguir na briga pelo G-4.