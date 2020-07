Rodada da Premier League tem luta emocionante por vagas na Champions

Chelsea, Leicester e Manchester United, três candidatos a duas vagas muito cobiçadas: na 37ª e penúltima rodada da Premier League, a luta é intensa pelo terceiro lugar na classificação e também para evitar o quinto, que deixa fora da Champions.

A duas rodadas do final, é o Chelsea quem está em uma posição vantajosa com 63 pontos, mas os ‘Blues’ viajam para disputar um jogo perigoso na quarta-feira contra o campeão Liverpool.

Os ‘Reds’, com o orgulho ferido após as recentes derrotas para Manchester City (4-0) e Arsenal (2-1) nas últimas semanas, vão querer se sair bem no último jogo da temporada da Premier em casa, no qual vão receber o troféu em uma cerimônia com os portões fechados.

O Chelsea poderá não ser o terceiro colocado no início dessa partida, que acontece na quarta, já que seus dois concorrentes vão jogar antes.

O Leicester (4º, com 62 pontos), primeiro colocado, vai disputar uma partida difícil fora de casa contra o Tottenham (7º, 55 pontos) no domingo.

Os Spurs vêm de duas vitórias, contra o Arsenal e o Newcastle, enquanto o Leicester alterna bons e maus resultados desde que o campeonato foi retomado em meados de junho.

Na quarta-feira, o Manchester United (5º, com 62 pontos) terá uma partida teoricamente mais fácil em casa contra o West Ham, 15º, que nesta sexta-feira venceu o Watford (3-1) e se afastou da zona de rebaixamento.

Os ‘Red Devils’, imparáveis desde a derrota para o Burnley no dia 22 de janeiro (14 vitórias e 5 empates desde então), pode sonhar com um pódio do qual estavam a catorze pontos de distância naquela época.

Também estará em jogo nesta reta final da temporada o sexto lugar, que classifica para as fases preliminares da Liga Europa.

Essa posição agora é ocupada pelo Wolverhampton (56 pontos), mas Tottenham (7º, com 55 pontos), Sheffield United (8º, 54 pontos) e Arsenal (9º, 53 pontos) também estão lutando por ela.

Além do Tottenham, que enfrenta o Leicester (4º), esses times vão jogar contra equipes da segunda metade da tabela: o Sheffield United vai receber o Everton, 12º, na segunda-feira, poucas horas antes do Wolverhampton enfrentar em casa o Crystal Palace (14º) enquanto o Arsenal viaja para jogar contra o desesperado Aston Villa (19º) na terça-feira.

— Programação da 37ª rodada da Premier League (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

(13h30) Norwich City – Burnley

– Domingo:

(10h00) AFC Bournemouth – Southampton

(12h00) Tottenham – Leicester

– Segunda-feira:

(14h00) Brighton – Newcastle

Sheffield United – Everton

(16h15) Wolverhampton – Crystal Palace

– Terça-feira:

(14h00) Watford – Manchester City

(16h15) Aston Villa – Arsenal

– Quarta-feira:

(14h00) Manchester United – West Ham

(16h15) Liverpool – Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 93 36 30 3 3 77 29 48

2. Manchester City 75 36 24 3 9 93 35 58

3. Chelsea 63 36 19 6 11 64 49 15

4. Leicester 62 36 18 8 10 67 36 31

5. Manchester United 62 36 17 11 8 63 35 28

6. Wolverhampton 56 36 14 14 8 49 38 11

7. Tottenham 55 36 15 10 11 57 46 11

8. Sheffield United 54 36 14 12 10 38 35 3

9. Arsenal 53 36 13 14 9 53 45 8

10. Burnley 51 36 14 9 13 40 48 -8

11. Everton 46 36 12 10 14 42 53 -11

12. Southampton 46 36 13 7 16 46 59 -13

13. Newcastle 43 36 11 10 15 37 55 -18

14. Crystal Palace 42 36 11 9 16 30 47 -17

15. West Ham 37 36 10 7 19 47 60 -13

16. Brighton 37 36 8 13 15 37 53 -16

17. Watford 34 36 8 10 18 34 57 -23

18. AFC Bournemouth 31 36 8 7 21 37 62 -25

19. Aston Villa 31 36 8 7 21 39 66 -27

20. Norwich City 21 36 5 6 25 26 68 -42

