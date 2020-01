Rodada da Copa do Rei é disputada sem quatro grandes clubes espanhóis

A disputa da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita fez com que a Liga espanhola não fosse disputada neste fim de semana, mas haverá a Copa do Rei com os 32-avos de final e partidas teoricamente fáceis para os times da primeira divisão.

Com a ausência de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madri e Valencia, que nesta semana viajaram a Jidá para a disputa da Supercopa, as demais equipes da elite do futebol espanhol deverão avançar na Copa do Rei, na qual a maior dificuldade é que seja disputada em partida única e os da primeira divisão jogam como visitantes.

O Real Jaén, time da terceira divisão (quarta categoria do futebol espanhol) e carrasco do Alavés na última rodada, jogará contra outro time da primeira divisão, o Levante.

O Sevilla enfrentará outra equipe da quarta divisão, o Escobedo, enquanto a Real Sociedad e o Athletic Bilbao vão encarar Ceuta e Sestao, da mesma categoria.

– Programação das partidas dos 32-avos de final deste fim de semana (horário de Brasília):

– Sábado:

(08h00) UCAM Murcia (3ª) – Mirandés (2ª)

Gimnastic Tarragona (3ª) – Zaragoza (2ª)

Haro (3ª) – Osasuna (1ª)

Zamora (4ª) – Mallorca (1ª)

(12h00) Murcia (3ª) – Leganés (1ª)

Ebro (3ª) – Ponferradina (2ª)

Portugalete (4ª) – Betis (1ª)

(16h00) Rayo Majadahonda (3ª) – Tenerife (2ª)

Ibiza (3ª) – Albacete (2ª)

(13h30) Yeclano (3ª) – Elche (2ª)

(14h00) Badajoz (3ª) – Las Palmas (2ª)

(15h00) Cartagena (3ª) – Girona (2ª)

Recreativo Huelva (3ª) – Fuenlabrada (2ª)

Cultural Leonesa (3ª) – Huesca (2ª)

Sestao (4ª) – Athletic Bilbao (1ª)

Badalona (3ª) – Getafe (1ª)

(16h00) UD Logroñés (3ª) – Cádiz (2ª)

(17h00) Marbella (3ª) – Valladolid (1ª)

Orihuela (3ª) – Villarreal (1ª)

Tamaraceite (4ª) – Granada (1ª)

– Domingo:

(08h00) Unionistas de Salamanca (3ª) – Deportivo La Coruña (2ª)

Escobedo (4ª) – Sevilla (1ª)

Cacereño (4ª) – Eibar (1ª)

San Sebastián de los Reyes (3ª) – Espanyol (1ª)

(12h00) Ceuta (4ª) – Real Sociedad (1ª)

Mérida (3ª) – Celta de Vigo (1ª)

Jaén (4ª) – Levante (1ª)

(13h00) Barakaldo (3ª) – Rayo Vallecano (2ª)

