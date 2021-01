Rodada da Bundesliga tem duelos com sabor de Liga dos Campeões

Borussia Mönchengladbach-Bayern de Munique na sexta-feira e Borussia Dortmund-RB Leipzig no sábado: a Bundesliga oferece uma 15ª rodada de gala com confrontos entre os quatro times alemães que disputam as oitavas de final da Liga dos Campeões.

O atual campeão europeu e da Bundesliga, o Bayern de Munique, vai visitar o Mönchengladbach no jogo que abrirá a rodada no fim de semana do futebol alemão.

O ‘Gladbach’ não foi mal neste prestigioso jogo nos últimos anos, que nos anos 1970 representava o grande clássico da Alemanha.

Na última temporada, o time foi o último a derrotar o Bayern em dezembro (2 a 1), antes que os bávaros emendassem uma sequência de invencibilidade que os levou a conquistar a Liga dos Campeões em agosto.

Do ponto de vista dos resultados está tudo correndo bem para o Bayern, mas a equipe dá sinais de cansaço desde novembro. No domingo passado sofreu um 2-0 no primeiro tempo contra o Mainz, penúltimo na tabela, antes de encerrar a partida fazendo 5-2.

Incomum para um líder da tabela, o Bayern sofreu o primeiro gol da partida em seus últimos oito jogos do campeonato, mas acabou com cinco vitórias e três empates. Mas o ‘Rekordmeister’ tem um seguro de vida: Robert Lewandowski.

O ‘Jogador Fifa de 2020’ marcou 19 gols nas primeiras 14 rodadas (13 partidas disputadas). Um ritmo que lhe permitiria, se conseguir mantê-lo até o final, superar um recorde que era tido como eterno do lendário Gerd Müller, que marcou 40 gols em uma temporada na Bundesliga na temporada 1971-72.

A única dúvida para o técnico Hansi Flick é se ele vai poder contar com o atacante Serge Gnabry, com dores na tíbia.

No caso de uma vitória sobre o Mönchengladbach, Flick poderia atingir a barreira dos 100 pontos em 39 jogos. Um recorde alcançado por seu antecessor, Pep Guardiola.

Para o Borussia Mönchengladbach, o carismático técnico Marco Rose terá seu atacante Alassane Pléa, mas não poderá contar com sua outra pérola francesa, Marcus Thuram.

O jovem atacante, filho do campeão mundial de 1998 Lilian Thuram, está cumprindo uma suspensão de cinco jogos por ter cuspido em um adversário.

O ‘Gladbach’ sofreu em novembro e dezembro com o encadeamento de jogos da Champions e da Bundesliga, e ocupa a 7ª colocação, 12 pontos atrás do Bayern.

Mas eles venceram cinco dos últimos doze jogos diante do gigante bávaro, com dois empates e cinco derrotas. Um equilíbrio contra o Bayern do qual poucas equipes podem se orgulhar

No sábado, as outras duas equipes que disputam a Liga dos Campeões se enfrentam no estádio do Leipzig (2º, a dois pontos). A equipe de Julien Nagelsmann é favorita contra o Dortmund (4º), que terá de mostrar os efeitos positivos da substituição de Lucien Favre no banco em meados de dezembro.

Na parte de baixo da tabela, o Schalke, que recebe o Hoffenheim (13º), vai igualar um recorde negativo se não vencer: o dos 31 jogos consecutivos sem vitória na primeira divisão, marca negativa alcançada na temporada 1965-66 pelo Tasmania Berlim, hoje na 5ª divisão.

— Programação da 15ª rodada da Bundesliga alemã (horário de Brasília):

– Sexta-feira:

(17h30) B. Moenchengladbach – Bayern de Munique

– Sábado:

(12h30) Bayer Leverkusen – Werder Bremen

Freiburg – Colônia

1. FC Union Berlin – Wolfsburg

Schalke 04 – Hoffenheim

Mainz – Eintracht Frankfurt

(15h30) RB Leipzig – Borussia Dortmund

– Domingo:

(12h30) Augsburg – Stuttgart

(15h00) Arminia Bielefeld – Hertha Berlim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 33 14 10 3 1 44 21 23

2. RB Leipzig 31 14 9 4 1 25 9 16

3. Bayer Leverkusen 28 14 8 4 2 29 14 15

4. Borussia Dortmund 25 14 8 1 5 28 18 10

5. 1. FC Union Berlin 24 14 6 6 2 29 18 11

6. Wolfsburg 24 14 6 6 2 20 15 5

7. B. Moenchengladbach 21 14 5 6 3 25 22 3

8. Eintracht Frankfurt 20 14 4 8 2 23 23 0

9. Freiburg 20 14 5 5 4 23 24 -1

10. Augsburg 19 14 5 4 5 16 19 -3

11. Stuttgart 18 14 4 6 4 26 21 5

12. Hertha Berlim 16 14 4 4 6 23 24 -1

13. Hoffenheim 15 14 4 3 7 22 26 -4

14. Werder Bremen 14 14 3 5 6 16 23 -7

15. Colônia 11 14 2 5 7 13 22 -9

16. Arminia Bielefeld 10 14 3 1 10 9 24 -15

17. Mainz 6 14 1 3 10 14 31 -17

18. Schalke 04 4 14 0 4 10 8 39 -31

