‘Roda de Som’: Projeto terá apresentações com muito samba no Rio de Janeiro

Vibrante, autêntica e envolvente, a Roda de Som nasceu e cresceu no coração do Rio de Janeiro como uma celebração despretensiosa e encantadora da rica cultura popular brasileira. Idealizado pela CS Eventos, da empresária Carol Sampaio, em parceria com o apresentador João Vicente e os próprios artistas da Roda de Som, Mosquito e Feyjão, o projeto terá seis domingos de apresentação com muito samba, música e curtição.

A estreia será no dia 30 de julho, na Lagoa Rodrigo de Freitas, contemplando as vistas dos principais cartões postais da capital carioca.

Inspirada pela tradição das rodas de samba, a Roda de Som é um convite aberto, pois o protagonismo não é de um, mas de todos os presentes. Vale tudo, desde clássicos de Zeca Pagodinho até sucessos de Tim Maia – as únicas regras são que a música seja boa e que a energia positiva, a harmonia e a alegria estejam presentes.

“O samba sempre esteve presente em minha vida além de ser uma das grandes maravilhas do Rio de Janeiro. Minha vontade era de criar uma roda de samba que tivesse esse clima gostoso de amizade e celebração da vida, onde todos pudessem se abraçar e curtir um momento mágico. Isso que vamos levar para todos, alegria!”, comenta Carol.

Sob a liderança dos músicos Pedro Assad, mais conhecido como Mosquito e Vinicius Feyjão, o objetivo do projeto é que o público viva uma experiência acústica democrática e acolhedora, onde todos vibram e cantam juntos, criando um ambiente de repleto alto astral.

O evento conta com um espaço de área externa no Calçada Bar, na Lagoa, estrategicamente posicionado com uma vista especial para o Cristo Redentor, oferecendo, assim, uma visão cinematográfica e privilegiada da cidade maravilhosa e proporcionando uma experiência imersiva e envolvente a todos os presentes.

