Rocky Spirit – o encantamento do cinema outdoor e da diversão com cultura

EDITORA 3i EDITORA 3 https://istoe.com.br/autor/editora-3/ 16/09/2023 - 5:09 Compartilhe

Há um encontro marcado com a alegria, diversão inteligente e cultura de primeira linha nesse sábado e domingo, dias 16 e 17 de setembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Tudo outdoor. Trata-se do Rocky Spirit, verdadeiro encanto do cinema sob céu aberto, com muitas das melhores produções nacionais e estrangeiras a partir das 19 horas.

São trinta documentários sobre vida outdoor, meio ambiente e aventura. A isso, acrescentem-se shows de música, ioga, slackline e oficina circense — no sábado o coletivo musical Grooveria exibe versões dançantes de clássicos da MPB, e, no domingo, apresenta-se o ator, compositor e cantor João Sabiá.

As atividades se desenvolvem a partir das 13 horas. Tudo é de graça, reforçando a vocação para uma democrática festa cultural da cidadania.

No Rio de Janeiro, o evento será no Posto 10 em Ipanema, nos próximos dias 23 e 24.

Em sua 13ª edição, ele agrega cada vez maior público e derruba a tola tese de incompatibilidade do lazer com manifestações intelectuais.

O Rocky Spirit 2023 tem patrocínio da Prefeitura do Rio e da Bassi, e apoio da Centauro e Parque Villa-Lobos.

As mídias oficiais são GoOutside e Hardcore, com realização do Rocky Mountain em parceria com a Mountainfilm.

Para a programação completa, acesse o site: https://rockyspirit.com.br.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias