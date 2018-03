Rockets vence Clippers e assegura título da Divisão Sudoeste da NBA

O Houston Rockets assegurou na rodada de quinta-feira da NBA o título da Divisão Sudoeste. Em casa, o time texano superou o Los Angeles Clippers por 101 a 96, com grandes atuações de James Harden, autor de 24 pontos, de Eric Gordon, que fez 23, e Clint Capela, com 19 pontos, 12 rebotes e seis tocos.

Já no fim do duelo, o Clippers marcou seis pontos consecutivos, com quatro de Austin Rivers, para diminuir a liderança do Rockets para dois pontos de vantagem. Mas aí Harden fez uma cesta decisiva, Rivers errou um arremesso e Harden converteu um de dois tiros livres para assegurar o triunfo do Rockets.

Foi a terceira vitória consecutiva do Houston, que encerrou uma série de três triunfos do Clippers, o nono colocado da Conferência Oeste, liderada pelo Rockets com 54 vitórias em 68 jogos. Tobias Harris liderou o time de Los Angeles com 29 pontos e Rivers fez 20.

O Portland Trail Blazers conquistou a 11ª vitória consecutiva ao superar o Cleveland Cavaliers por 113 a 105, na noite de quinta-feira, com 29 pontos de CJ McCollum. Damian Lillard adicionou 24 pontos para o Blazers, em sua maior sequência de triunfos desde que ganhou 11 vezes em série em 2013. Foi a oitava vitória consecutiva dos Blazers em casa, o que o deixa em terceiro lugar no Oeste, com 42 triunfos em 68 jogos.

LeBron James fez 35 pontos e ainda capturou 14 rebotes para registrar o sexto “double-double” seguido. Kyle Korver adicionou 19 pontos pelo quarto colocado do Leste, que venceu 39 de 68 jogos.

O líder da conferência, o Toronto Raptors derrotou o Indiana Pacers por 106 a 99, fora de casa, para obter o décimo triunfo consecutivo. DeMar DeRozan marcou 24 pontos e Jonas Valanciunas adicionou 16 pontos e 17 rebotes para o Raptors, que está a uma vitória de igualar a maior sequência de vitórias da sua história.

O time não perde desde 23 de fevereiro e já atingiu a sua mais longa série de vitórias como visitante, agora em oito triunfos. O Pacers, o terceiro colocado do Leste, fez jogo duro, com 22 pontos de Darren Collison e 20 de Al Jefferson, mas acabou sendo batido.

Com uma grande atuação defensiva no segundo tempo, quando levou apenas 35 pontos, o San Antonio Spurs derrotou o New Orleans Pelicans por 98 a 93, em casa. LaMarcus Aldridge marcou 25 pontos e Dejounte Murray acumulou 18 pontos e 12 rebotes para o oitavo colocado do Oeste. O Pelicans, que jogou horas após a morte do seu dono, Tom Benson, viu Anthony Davis terminar o duelo com 21 pontos e 14 rebotes e caiu para sexta posição na mesma conferência.

Com 23 pontos, 12 rebotes e dez assistências de Nikola Jokic, o Denver Nuggets derrotou o Detroit Pistons por 120 a 113. O Charlotte Hornets bateu o Atlanta Hawks por 129 a 117 com 33 pontos de Dwight Howard. Também pela rodada de quinta, o Philadelphia 76ers venceu o New York Knicks por 118 a 110. O Utah Jazz superou o Phoenix Suns por 116 a 88, enquanto o Chicago Bulls passou pelo Memphis Grizzlies por 111 a 110.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic x Boston Celtics

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Toronto Raptors x Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

Golden State Warriors x Sacramento Kings

Los Angeles Lakers x Miami Heat