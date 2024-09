Rock in Rio: show do Akon é marcado por deslize com bola inflável, playback e gafe do cantor

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2024 - 8:12 Para compartilhar:

Uma das últimas atrações do Rock in Rio 2024, Akon cometeu uma gafe com o público que o assistia ao vivo. O rapper norte-americano gritou por “São Paulo” no festival na Cidade Maravilhosa. “São Paulo, how are you feeling tonight?” (“São Paulo, como vocês estão se sentindo hoje?” – em tradução livre.

Ele ainda emendou “vocês estão prontos?”, mas os fãs começaram a gritar: “Rio de Janeiro! Rio de Janeiro!”. O artista, contudo, não se corrigiu e seguiu com a apresentação, que foi marcada por mais dois deslizes. O primeiro deles foi o playback, quem acompanhou a performance do cantor, tanto ao vivo, quanto pela transmissão na TV, percebeu que ele contou com a ajuda de uma gravação para se apresentar.

+ Luan Santana lamenta ausência de última hora no Rock in Rio: ‘Estava pronto para vocês’

Já ao final do show, Akon teve um imprevisto. Após um DJ apresentar uma playlist de hits brasileiros, como “Casca de Bala”, Akon voltou dentro de uma bola inflável de plástico e tentou ir para o público. Porém, ao descer as escadas do palco, a bola estourou.

“Tentei fazer algo especial. Talvez não fosse para acontecer. De qualquer forma, vamos fazer a festa acontecer”, declarou ele.

Apesar disso, o artista adiantou sua nova música, “Akon’s Beautiful Day”, e outros grandes sucessos de sua carreira, como “Lonely” e “Beautiful”.

A performance de Akon, marcada por tantos percalços, rendeu comentários nas redes sociais. Confira a repercussão:

AKON tá sabendo legal. #RockinRio

[image or embed]

— Sergio Santos (ZAMENZA) (@zamenza.bsky.social) September 22, 2024 at 9:55 PM

O Akon é muito ídolo… Canta tudo igualzinho ao CD. Parece até playback. Coisa de artista mesmo. — Chico Barney (@chicobarney.bsky.social) September 22, 2024 at 10:14 PM

Quando o repórter do multishow falou que o Akon era um homem de poucas palavras, eu não imaginava que isso tambem se aplicava no palco #AkonNoMultishow — Vic. (@victorskbr.bsky.social) September 22, 2024 at 10:17 PM