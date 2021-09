Rock in Rio inicia venda de ingressos antecipados e anuncia novas atrações

O Rock in Rio anunciou três novas atrações da edição 2022 nesta terça-feira, 21, mesmo dia em que as vendas dos ingressos antecipados para o festival tiveram início.

O rapper americano CeeLo Green fará um tributo à lenda do soul e do funk James Brown, sendo a atração principal do Palco Sunset no dia 10 de setembro de 2022.

A cantora Ludmilla será a primeira artista brasileira a encerrar o Palco Sunset, no dia seguinte. Ela fecha o evento do palco com participação da cantora Macy Gray.

Hoje começam as vendas do Rock in Rio Card, uma espécie de ingresso antecipado. O festival acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, no Rio de Janeiro.

Veja também