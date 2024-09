Rock In Rio: atraso em show de Trap causa 1as vaias e muda grade de horários de shows

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2024 - 18:21 Para compartilhar:

A abertura do Palco Mundo do Rock In Rio 2024 neste sábado, 21, o Dia Brasil, foi marcado por imprevistos. Reunindo nomes como Matuê, KayBlack, Orochi, Filipe Ret e Veigh, a apresentação Pra Sempre Trap, programada para começar às 15h30, atrasou mais de 1h30.

O Estadão procurou a assessoria do festival para saber o que havia ocorrido. A resposta da organização cita “problemas técnicos” e destaca que a programação de shows deste sábado será alterada e atualizada.

O público não gostou. Uma jovem, sentada na grama, reclamou. “Vim aqui para ouvir silêncio?”. Pouco depois, o grupo que se aglomerava na grade – o festival já estava bastante cheio a essa altura – para ver seus ídolos protestou aos gritos de “vergonha”.

Na sexta-feira, 20, o som, tanto do Palco Sunset quanto do Mundo já haviam apresentado oscilações de volume e potência, afetando os shows de Iza e Katy Perry.

O que organização do Rock In Rio diz sobre atraso em show de trap

“Os organizadores do Rock in Rio informam que, por problemas técnicos do show PARA SEMPRE TRAP, esta primeira apresentação do Palco Mundo começou às 16h44. Neste momento Para Sempre Trap está se apresentando.

Com isso, a grade de shows deste sábado (21) foi alterada e a programação será atualizada e comunicada no app e dentro da Cidade do Rock.”