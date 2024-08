Rock In Rio anuncia line-up do Supernova, o ‘palco indie’ do festival; veja as atrações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2024 - 22:14 Para compartilhar:

A organização do Rock In Rio anunciou o line-up do palco Supernova, presente nas edições de 2019 e 2022, confirmado mais uma na Cidade do Rock.

O palco estará próximo ao New Dance Order e ao Espaço Favela, em um local amplo. A programação do espaço seguirá o conceito de “Fábrica de Sonhos”, formado não somente por artistas emergentes, mas também por atrações já consolidadas e reconhecidas pelo público.

Para que os visitantes não percam nenhuma apresentação do Supernova e das demais atrações, o festival disponibilizou em seu aplicativo oficial os horários dos shows de todos os palcos, além de outros detalhes sobre a edição de 40 anos do evento.

Confira as atrações por dia:

– 13/09: MC Maneirinho, um dos grandes nomes do funk carioca; The Box, projeto de funk repleto de hits que fazem sucesso nos streamings; Mizzy Miles, DJ e produtor português; e o headliner Major RD, um dos grandes nomes do trap brasileiro.

– 14/09: o trio de rap do 7 Minutoz; a baiana do rap Duquesa; o rapper carioca Bin junto com o cearense Leviano e, como headliner, Nagalli, produtor e multi-instrumentista, com seu Magic Show & Convidados.

– 15/09: The Mönic, banda que mistura de punk e rock alternativo, convidando Eskrota, banda de thrash metal/crossover; os mineiros e consagrados do Black Pantera; a banda de death metal Crypta; e, encerrando as apresentações da noite, a banda de hardcore melódico Dead Fish.

– 19/09: o baiano Young Piva faz a abertura do espaço seguido de Aka Rasta, cantor de R&B e pop; WC No Beat convidando Mc Gabzin, Felp22 e MC Th, em um show repleto de funk e hits; e, fechando a noite, Lil Whind, alter-ego de Whindersson Nunes, com Omni Black e Rapadura como convidados.

– 20/09: “Dia Delas” apresenta Nina Fernandes, representando o hyper pop; a expoente banda latina do Darumas; N.I.N.A, nome potente do rap contemporâneo; e, fechando a noite, a rapper Cynthia Luz.

– 21/09: “Dia Brasil” apresenta Chico Chico, filho de Cássia Eller; a banda Autoramas, com um show que celebra os 25 anos de carreira; Vanguart, em um show com muito folk; e o cantor e compositor de hip-hop Jean Tassy, encerrando a noite.

– 22/09: a abertura fica com LZ da França, expoente do trap; seguido do cantor de pop Gabriel Froede; logo depois é a vez de Zaynara, fenômeno expoente do pop; e o headliner DJ Topo, conhecido pelos seus remixes potentes.